女子陷詐騙情網欲赴柬埔寨 桃機地勤偕航警阻止

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（中央社記者吳睿騏桃園機場12日電）1名台灣女子在網路認識男子陷入戀情，並接受招待欲赴柬埔寨旅遊及求職，幸好地勤機警發現異狀通知警方，航警局今天表示，經員警致電男子戳穿謊言，成功阻止女子被騙。

航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧接受媒體聯訪表示，3日接獲桃園航勤公司地勤人員通報，施姓女子在桃園國際機場第一航廈臨櫃報到時神色可疑，且首次出國旅遊觀光卻只訂了台北往吉隆坡轉機金邊的單程機票，懷疑是遭到海外求職詐騙。保安警察大隊員警立即前往第一航廈3樓出境安全檢查線，攔截勸說施女。

張驄瀧指出，航警抵達現場後初步了解，施女是在交友網站認識暱稱「阿興」的男子，在阿興的甜蜜攻勢下施女陷入情網，阿興以提供免費柬埔寨旅遊觀光行程，順便了解工作環境，如可接受就直接於當地就業等話術誘惑，施女聽完後相當心動，禁不起誘惑便答應前往。

張驄瀧說，航警透過施女撥電話給阿興通話，男子自稱是施女男友，人在金邊，但面對警方詢問「身分證字號及護照號碼、是否正在交往中、為何要施女前往柬埔寨」等問題，男子支吾其詞，航警也確認為海外求職詐騙案件，同時提供海外求職詐騙案例，最終施女才醒悟配合取消出國行程。

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張驄瀧表示，後續員警聯絡上施女家屬，並經由警方護送搭車返家，航警局對於相關情資後續仍將持續追查。

航警局呼籲國人，詐騙集團以「高薪工作」為餌誘騙至柬埔寨事件層出不窮，請民眾求職時務必多方查證，以免喪失人身自由危及安全，更須付出大筆金錢贖身得不償失。（編輯：李錫璋）1140312