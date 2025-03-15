高雄婦因債務糾紛遭殺害棄屍山區 警逮2嫌送辦

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄石姓婦人13日外出後失聯，警方調閱監視器發現石婦進入前鎮一處民宅未外出，循線逮捕張姓男子和共犯，初判張男因債務糾紛行兇後棄屍屏東山區，全案依殺人罪送辦。

警方調查，6旬石婦13日下午外出工作後，因不明原因遲未返家，家屬昨天上午察覺不對勁報案失蹤，轄區鳳山警方受理後立即調閱監視器，發現石婦13日下午4時許騎車至前鎮區一處民宅後，即未再外出。

警方調閱監視器發現33歲張男涉嫌重大，並採證到相關血跡，經帶回張男和一名女子釐清案情。張男才坦承是因積欠新台幣10萬元債務，才下手行兇殺害石婦，並開車棄屍至屏東枋山山區。

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警方昨天晚間帶著張男前往棄屍處，尋獲疑似石婦遺體，全案依殺人罪嫌將張男和女子送辦，並報請台灣高雄地方檢察署指揮偵辦。

高雄市政府警察局鳳山分局指出，此案接獲報案後隨即積極調閱監視器還原事實逮人，但獲報時石婦已遇害，對於發生憾事深表遺憾。（編輯：徐睿承）1140315