中市警掃黑破獲詐團黑吃黑搶贓款 起出狼牙棒

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市警察局今天公布掃黑成果，從2月24日至3月7日共查獲涉詐欺、違反槍砲彈藥刀械管制條例等上百人到案，其中有詐團黑吃黑強搶贓款，起出槍枝、武士刀及狼牙棒等作案工具。

市警局說明，從2月24日至3月7日辦理「全國同步掃黑、肅槍行動專案」，查獲目標16件118人、違反槍砲彈藥刀械管制條例案18件20人、詐欺案6件，共計查扣各式槍枝39把，並依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

警方表示，這次掃黑行動中，破獲多起暴力犯罪與詐欺集團，查獲包括竹聯幫仁堂成員在內上百名嫌犯，其中涉及詐欺集團黑吃黑強搶贓款、鐵鍊綑綁強迫取財、地下匯兌強盜案等。

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至於查扣的作案工具，警方說，除球棒、武士刀外，還有乩童常用的法器「狼牙棒」，部分嫌犯甚至擁槍自重，嚴重危害社會安全。為切斷黑道幫派的資金來源並落實不法利得沒收制度，這次專案行動共扣押現金、車輛及名錶等，總價值約新台幣748萬元。

警方指出，其中警方破獲的詐欺集團，主嫌竟趁車手取得贓款後，指示監控手向車手恐嚇取財得手後逃逸，案經過濾清查掌握主嫌及共犯共7人到案。另外，破獲暴力犯罪集團，用鐵鍊綑綁欲脫離組織被害人並恐嚇取財，其中更趁被害人欲脫逃時用刀刺傷大腿後丟包，檢方指揮專案小組搜索、拘提查緝4人到案。（編輯：李亨山）1140315