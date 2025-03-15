假投資真詐騙 新莊、樹林警出擊各逮獲車手送辦

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北警方今天表示，新莊警分局發現女子遭投資群組詐騙，經埋伏逮捕欲取款200萬元的蔡姓車手；樹林警分局則拘提已提領44筆款項的陳姓車手，蔡、陳2人依詐欺罪嫌送辦。

新莊警分局指出，查緝詐欺案時，發現張姓女子從網路加入投資群組，研判她遭詐騙卻不察。經主動連繫張女後，證實她已遭假投資詐騙手法騙走近新台幣450萬元。

警方表示，經溝通後，張女同意配合行動，12日中午由員警喬裝被害人與詐團約定於新莊區後港一路一帶面交投資虛擬貨幣的現金200萬元。

新莊警分局指出，在約定時間，員警見時機成熟，人車埋伏包夾，當場緝獲蔡姓車手，並查扣點鈔機、現金等證物，依詐欺罪嫌移送蔡嫌。

樹林警分局表示，陳姓車手去年12月至今年1月中旬，陸續在樹林地區為詐團領贓款；獲報後，立即鎖定分析車手提領的金融機構熱點，並調閱監視器畫面過濾追蹤，鎖定陳男的蹤跡。

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警方指出，11日持拘票到新北市泰山區拘捕陳男到案，並查出他涉及新北市樹林山佳、彭厝地區共44筆的提領紀錄，同時在身上起出海洛因等毒品。

樹林警分局表示，陳男依詐欺及毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，檢方聲請羈押陳男獲准。（編輯：戴光育）1140315