通緝犯躲4天足不出戶 宜警攻堅起獲改造長槍

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（中央社記者王朝鈺宜蘭16日電）通緝犯林姓男子去年涉嫌持槍恐嚇，宜蘭警方掌握林男租屋處，發現他4天足不出戶，日前趁林男睡覺時發動攻堅，起獲改造長槍、子彈及毒品，詢後將林男送辦。

警方調查，50歲林男因妨害自由案件遭到通緝，去年10月間更涉嫌持槍恐嚇討債，礁溪警分局立即組成專案小組偵辦，案發後，林男多次變更藏匿地點，增加警方辦案難度，經調閱監視器畫面，專案小組掌握林男在頭城租屋處。

專案小組漏夜在租屋處外監控，發現林男竟長達4天足不出戶，7日下午見時機成熟，在刑事警察大隊、霹靂小組支援下發動攻堅，警方打開房門入內時，林男躺在沙發睡覺，沙發縫隙還插著1把剪刀，立即持盾牌壓制林男，順利將林男緝捕到案。

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專案小組並在現場起獲1把改造長槍、27顆子彈及毒品安非他命等證物，全案詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，將林男移送宜蘭地檢署偵辦。

礁溪警分局長黃靖堯今天表示，警方將持續打擊暴力犯罪，絕不寬貸，以維護社會安全秩序，並貫徹政府肅槍、緝毒決心，呼籲民眾切勿以身試法。（編輯：方沛清）1140316