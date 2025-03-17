男子涉酒駕撞1汽車13機車 桃園警移送檢方偵辦

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（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園市中壢警分局中壢交通中隊今天凌晨獲報，莊姓男子駕車在中壢環中東路失控衝撞，造成1輛轎車及13輛機車毀損，莊男酒測值為0.51，調查後依公共危險罪送桃園地檢署偵辦。

中壢交通中隊分隊長姚憬恆接受媒體聯訪表示，中隊於凌晨1時許獲報，在環中東路有交通事故發生，員警到場了解，是25歲莊男酒後駕車，行駛於環中東路往中壢方向前進時向右偏移，導致撞擊停放路旁的1輛自小客車及13輛機車，現場機車零件斷裂散佈滿地。

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姚憬恆指出，莊男沒有明顯外傷，但頭部及手部出現不適，經員警測試後，莊男酒測值為0.51，全案調查後依公共危險罪移請桃園地方檢察署偵辦，後續還要面對車主求償。

桃園市警察局中壢分局呼籲民眾，「喝的醉醉，撞的碎碎」，請民眾飲酒後不可騎乘腳踏車或駕駛動力交通工具，務必搭乘大眾交通工具、計程車或使用代駕服務，以維護自身及其他用路人安全。（編輯：李錫璋）1140317