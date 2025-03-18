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高雄男子為鵝裝晶片 鄰居偷2隻遭判拘役40天定讞

2025/3/18 13:10
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（中央社記者洪學廣高雄18日電）高雄何姓男子為圈養的鵝植入晶片，發現鵝隻短少後報警，查出郭姓鄰居偷走2隻，警方將全案依竊盜罪送辦。橋頭地院依竊盜罪判郭男拘役40天，高雄高分院今天駁回上訴全案定讞。

二審判決指出，何男與郭男在高雄大樹區相鄰圈養鵝隻，2人因故鬧翻後，郭男於民國112年6月11日清晨5時許將對方圈養地門板打開，讓何男的2隻鵝走出來，郭男再驅趕至自己的鵝池。

何男發現鵝隻短少後報警，並會同員警與寵物館人員前往郭男鵝池掃描晶片，發現有2隻共價值約新台幣1000元的鵝被偷，警方將全案依竊盜罪送辦。

郭男在一審時辯稱是自己的鵝跑到何男圈養地被關住，才會把門板打開，導致雙方的鵝一起跑出來，跑到自己的圈養地，是何男的鵝自行跟隨，沒有偷竊犯意。

何男則表示，112年6月6日為證明被開門跑出去的鵝是自己的，將鵝植入晶片，不料同年月11日鵝就被驅趕至郭男的鵝池，且案發當天早上聽到鵝在叫，就看到郭男正在犯案，經催討不成才報警。

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橋頭地院法官勘驗現場監視器畫面和鵝隻晶片等證據，不採信郭男說詞，依竊盜罪判處拘役40天，可易科罰金。

二審台灣高等法院高雄分院認為，被告犯後飾詞狡辯，更辯稱是鵝隻自行跑進其鵝池內，且未與何男達成和解，原審判決認事用法並無不妥，維持一審判決，駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1140318

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