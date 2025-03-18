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首頁 / 社會

長者掃墓扭傷腳踝 瑞芳女警暗夜深入墓仔埔救援

2025/3/18 13:50（3/18 14:16 更新）
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81歲呂姓男子（左）17日前往新北市雙溪區掃墓，結束時天色昏暗，回程不慎扭傷腳踝，瑞芳警分局女警獲報深入墓地尋找，並攙扶呂男步出墓地。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年3月18日
81歲呂姓男子（左）17日前往新北市雙溪區掃墓，結束時天色昏暗，回程不慎扭傷腳踝，瑞芳警分局女警獲報深入墓地尋找，並攙扶呂男步出墓地。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年3月18日
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（中央社記者王朝鈺新北18日電）81歲呂姓男子昨天回雙溪區掃墓，結束後已天色昏暗，回程不慎扭傷腳踝，瑞芳警分局女警李安雯、蔡孟芳獲報深入墓地尋找，於偏僻角落發現呂男，在員警攙扶下，呂男走出墓地。

呂男昨天下午獨自搭車從台北市出發，前往雙溪區頂坪公墓打掃祭奠先祖墓地，整理完畢後發現天色已昏暗，墓地又位於墓區最深處，由於道路蜿蜒且不易行走，呂男回程時不慎扭傷腳踝。

瑞芳警分局接獲報案後，立即指派牡丹派出所所長連信昌，與雙溪分駐所女警李安雯、蔡孟芳前往尋找，李安雯表示，當時天色已暗，抵達現場後周圍環境陰森靜謐，但她心裡只有一個念頭，就是趕快找到呂男，確保呂男的安全。

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蔡孟芳說，她們憑藉手電筒的光線，在墓地四處尋覓，終於在一處偏僻角落發現呂男，當時呂男因體力不支倒坐在地上，神情驚慌，她隨即安撫呂男情緒，並攙扶呂男步出墓地，交由趕到的家屬接回。家屬對警方及時救援深表感謝，並承諾會更加注意長輩狀況。

瑞芳警分局今天表示，家中若有年長者，應配戴緊急聯絡資訊，或使用具有GPS定位裝置，以降低走失風險，此外，民眾若發現疑似迷失的長者也可立即報警請求協助，避免憾事發生。（編輯：方沛清）1140318

#掃墓
#雙溪區
#瑞芳警分局
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