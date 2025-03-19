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台南自小客左轉疑碰撞斑馬線2行人 警將開罰

2025/3/19 15:11（3/19 16:22 更新）
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台南市北區17日晚上發生1輛自小客車左轉時疑似碰撞斑馬線上2名行人，警方已透過影片及路口監視影像確認車號，將開罰6000元。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月19日
台南市北區17日晚上發生1輛自小客車左轉時疑似碰撞斑馬線上2名行人，警方已透過影片及路口監視影像確認車號，將開罰6000元。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月19日
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（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市北區17日發生自小客車左轉，疑似碰撞斑馬線上2名行人，社群影片曝光後，網友直呼「太扯」；警方也透過影片及路口監視影像確認車號，未依規定停讓行人將開罰6000元。

台南市警局第五分局今天告訴中央社記者，台南市北區1輛自小客車左轉未禮讓行人，疑似碰撞斑馬線上2名行人，發生於17日晚上9時許，地點在公園北路、公園路口。影片中清晰聽到自小客車疑碰撞的瞬間，有人按了喇叭，又傳出指責聲，但警方未接獲報案。

警方發現社群影片後，調閱監視器已確認汽車車號，將通知駕駛人或車主到案說明，且依法開罰；另警方也希望找到當時疑遭碰撞2名行人，釐清全案。

警方表示，影片中汽車駕駛未依規定停讓行人，違反道路交通管理處罰條例44條2項，可處新台幣6000元罰鍰；若致人受傷，則違反第44條4項，處7200元至3萬6000元罰鍰，並吊扣駕照1年。

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警方呼籲駕駛人行經路口務必停讓行人，若遇到交通事故，也應撥打110報案，確保自身權益。

這支影片也引起網友熱議，紛紛諷刺說：「只有交通蠻荒之地的特有風景」、「還加速咧」、「台南不意外」、「看來紙貼很黑」、「行人地獄依然持續每日上演」。（編輯：郭諭儒）1140319

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