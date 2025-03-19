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租台中沙鹿土地涉堆廢棄物 中檢起訴4人

2025/3/19 15:39（3/19 16:06 更新）
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謝姓男子等人租下台中沙鹿區1處土地，非法堆置土木或建築廢棄物達1萬公噸，案經檢警循線破獲，清查不法獲利近新台幣7000萬元。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年3月19日
謝姓男子等人租下台中沙鹿區1處土地，非法堆置土木或建築廢棄物達1萬公噸，案經檢警循線破獲，清查不法獲利近新台幣7000萬元。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年3月19日
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（中央社記者蘇木春台中19日電）謝男等人租下台中沙鹿區1處土地，非法堆置土木或建築廢棄物達1萬公噸，案經檢警循線破獲，清查集團不法獲利近7000萬元，檢方日前依違反廢棄物清理法等罪嫌將謝男等4人起訴。

保安警察第七總隊第三大隊今天發布新聞稿表示，51歲謝男民國113年2月起，向不知情地主，承租位於台中市沙鹿區的土地。

謝男夥同26歲楊男、49歲林男及33歲陳男等人架設圍籬，收受來源不明的廢棄物（集塵灰、污泥、塑膠及營建混合物），並從事整地、堆置及掩埋行為。

台中市府水利局人員於113年7月間，前往案發土地稽查，發現現場違規堆置土方，經通報環保局到場查看，查獲堆置土木或建築廢棄物。

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案經中檢指揮保七總隊第三大隊及中市環保局等單位組成專案小組，展開跟監、埋伏及蒐證，當場查獲謝男等人駕駛曳引車及挖土機從事整地、傾倒及掩埋廢棄物行為。

辦案人員清查，謝男等人非法回填、堆置廢棄物範圍達5600平方公尺，重量達1萬公噸，還占用國有土地達107平方公尺，估算不法獲利達新台幣6800萬元。中檢偵辦後，日前依違反廢棄物清理法及水土保持法罪嫌將謝男等4人起訴。（編輯：李淑華）1140319

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