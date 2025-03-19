加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲政治獻金案 監院認定違法罰374萬沒入5579萬
首頁 / 社會

屏東哈尤溪旅行團疑遭落石反彈擊中 7人受傷

2025/3/19 17:50（3/19 18:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣霧台鄉大武部落深山內的哈尤溪。（屏東縣政府提供）
屏東縣霧台鄉大武部落深山內的哈尤溪。（屏東縣政府提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）限定枯水期開放的屏東縣霧台鄉哈尤溪遊程，今天下午3時許發生7人疑遭落石反彈擊中，造成1人腳踝約5公分撕裂傷、1人鎖骨骨折，其餘5人均為輕傷，意識清楚。

屏東縣消防局發布訊息指出，今天下午3時許，接獲霧台衛生所來電，1團25人下午參加哈尤溪遊程疑因落石造成其中7人受傷，三地門、瑪家等分隊前往救護。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

消防局表示，1名59歲女性腳部有4至5公分撕裂傷、意識清楚；1名60歲女性鎖骨骨折、意識清楚；1名69歲女性腹部瘀青、意識清楚；1名男性右膝撕裂傷、意識清楚；1名女性腹部瘀青、意識清楚；另外2名民眾輕傷在霧台衛生所接受治療後，自行離去。

屏東縣霧台鄉秘境大武部落哈尤溪七彩及五彩岩壁美景，猶如大自然調色盤，限定每年1月至4月枯水期開放遊客造訪，因劃設自然人文生態景觀區，進入須預約，全程由導覽人員陪同。（編輯：黃名璽）1140319

#屏東縣
#消防局
#霧台鄉
延伸閱讀
全國首例 屏東霧台鄉自然人文生態景觀區公告祕境霧台哈尤溪入觀光影片 限冬春旱季遊奇萊東稜山難救援 路徑遭雪覆蓋難辨搜救暫停做山林的守護者，登山必看無痕山林7準則
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：