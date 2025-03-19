屏東哈尤溪旅行團疑遭落石反彈擊中 7人受傷

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（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）限定枯水期開放的屏東縣霧台鄉哈尤溪遊程，今天下午3時許發生7人疑遭落石反彈擊中，造成1人腳踝約5公分撕裂傷、1人鎖骨骨折，其餘5人均為輕傷，意識清楚。

屏東縣消防局發布訊息指出，今天下午3時許，接獲霧台衛生所來電，1團25人下午參加哈尤溪遊程疑因落石造成其中7人受傷，三地門、瑪家等分隊前往救護。

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消防局表示，1名59歲女性腳部有4至5公分撕裂傷、意識清楚；1名60歲女性鎖骨骨折、意識清楚；1名69歲女性腹部瘀青、意識清楚；1名男性右膝撕裂傷、意識清楚；1名女性腹部瘀青、意識清楚；另外2名民眾輕傷在霧台衛生所接受治療後，自行離去。

屏東縣霧台鄉秘境大武部落哈尤溪七彩及五彩岩壁美景，猶如大自然調色盤，限定每年1月至4月枯水期開放遊客造訪，因劃設自然人文生態景觀區，進入須預約，全程由導覽人員陪同。（編輯：黃名璽）1140319