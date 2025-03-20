昇銳電子涉進口中國製監視器改標MIT販售 董事長100萬交保

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（中央社記者劉世怡台北20日電）「昇銳電子」涉嫌從中國進口監視器主機等零件組裝後，貼上「台灣製造」標籤後出售，檢調昨天發動搜索約談。士檢複訊後，今天諭令江姓董事長新台幣100萬元交保。

昇銳公司發布重大訊息指出，公司所有作業均依照相關規定辦理，全力配合檢調單位調查，調查程序對公司財務業務無影響。

法務部調查局發布新聞稿指出，發現昇銳公司監視器主機有回連中國雲端服務伺服器情形，即成立專案小組調查。

調查局資安工作站查出，昇銳公司及其子公司長期自中國進口監視器主機的主機板、外殼及線材等零組件，在台簡易組裝後，即貼上「MADE IN TAIWAN」或「台灣製造」標籤，並出具不實證明文件，於民國109年至113年間得標國內多件政府採購案，使經辦採購人員誤信昇銳公司產品為台灣製造而通過驗收。

調查局指出，本案違反「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，經統計昇銳公司及其子公司自98年至113年間自中國進口監視器主機相關設備逾1億美元，涉犯刑法詐欺取財、虛偽標示產地等罪嫌。

案經報請士林地檢署指揮，檢察官昨天指揮調查局發動搜索，並約談江姓董事長及江姓副董事長等人到案說明，也當場查獲虛偽標示產地的監視器主機共計2000餘台。

士林地檢署新聞資料指出，檢察官複訊後，依刑法商品虛偽標記罪、詐欺取財等罪嫌，諭令江姓董事長100萬元交保、江姓副董事長30萬元交保。

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檢方強調，為維護工商秩序，將秉持勿枉勿縱態度，繼續嚴查相關不法案件，盡力維護民眾權益。

調查局重申，近來境外駭客組織持續對國內重要機構發動網路駭侵攻擊，依據規定，公務用的資通訊產品（含軟體、硬體及服務）原則不得使用中國廠牌，呼籲國內廠商勿為近利，進口中國資通訊產品後貼牌販售，損及國家資安。（編輯：張銘坤）1140320