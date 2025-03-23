斗六民宅火警 1家4口送醫、3人插管進加護病房

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（中央社記者黃國芳雲林縣23日電）雲林縣斗六市今天發生一起民宅火警，消防人員趕抵陸續救出一家4人，因嗆傷送醫治療，但李姓屋主夫婦及其長女於晚間病情加劇，插管送加護病房治療；起火原因待調查釐清。

雲林縣消防局於下午據報，指斗六市一處民宅發生火警，派遣斗六、古坑等分隊消防人車前往灌救，搶救人員趕抵，民宅1樓已竄出濃煙燃燒，立即布水線搶救，並陸續在2樓的陽台、房間內救出屋主李姓男子與張姓妻子，以及其13歲女兒及11歲兒子，4人均意識清楚，因吸入性嗆傷，送醫治療。

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消防局指出，送醫治療的李姓男子一家4人，直到晚上，因李男、張女及其長女病情加劇，李男插管轉至斗六成大醫院加護病房治療、張女插管轉送虎尾若瑟醫院加護病房治療、李姓女童插管轉送斗六台大醫院加護病房治療；李姓男童則在斗六成大醫院觀察治療。

消防局表示，斗六民宅火警於下午3時26分接獲報案，於14分鐘後趕抵，在下午3時52分控制，並於下午3時59分撲滅火勢，燃燒面積僅15平方公尺，至於財損及起火原因待調查釐清。（編輯：李淑華）1140323