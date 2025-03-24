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台中大甲砂石車撞台電工程車 釀1死3傷

2025/3/24 14:24（3/24 14:36 更新）
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台中市大甲區南北二路和東西四路口24日發生砂石車與台電工程車碰撞事故，台電工程車上人員一度受困，消防人員到場救援。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月24日
台中市大甲區南北二路和東西四路口24日發生砂石車與台電工程車碰撞事故，台電工程車上人員一度受困，消防人員到場救援。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月24日
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（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中市大甲區南北二路和東西四路口，今天上午11時許一輛砂石車與台電工程車碰撞，消防人員出動救援，事故造成台電工程人員1死2傷，砂石車駕駛輕傷，肇事原因待調查。

台中市消防局獲報，大甲區南北二路和東西四路口，上午11時許發生砂石車與台電工程車碰撞車禍，消防人員獲前往救援，砂石車駕駛及台電工程車內2名乘客一度受困，

台電工程車副駕乘客頭部外傷、無生命跡象、44歲駕駛羅姓男子被送往大甲李綜合醫院，四肢擦挫傷，無生命危險；砂石車駕駛及工程車另名乘客，被送往大甲光田綜合醫院，送醫時2人意識清楚，皆輕傷。

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大甲警分局初步調查，砂石車沿大甲區南北二路由南往北直行，台電工程車則沿東西四路由東往西直行，疑砂石車未禮讓，工程車未減速，2車在路口碰撞，砂石車還撞斷電線桿，詳細肇事原因有待調查釐清。

台電公司表示，台中區處豐原分處線路課工作班完成工作後，準備前往下個工作途中，在途中台電昇空車與砂石車發生碰撞，造成人員1死2傷，事故當下並釀1095戶停電，目前已復電1002戶，剩餘93戶停電，正在搶修復電。（編輯：郭諭儒）1140324

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