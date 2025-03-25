前汐止偵查小隊長涉供毒作假案 二審判刑10月

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（中央社記者劉世怡台北25日電）前新北巿汐止警分局陳姓小隊長涉與盧姓女子設局謀議在KTV開趴，無償提供少年到場用毒，再臨檢緝獲。二審今天依共犯成年人對未成年人轉讓第二級毒品罪，判陳男10月。可上訴。

二審台灣高等法院判決指出，陳男之前為新北市警察局汐止分局偵查隊小隊長，為達偵防犯罪「青春專案」績效標準，竟與盧姓藥頭（已判刑7月確定）基於犯意聯絡，由盧女以陳男提供的金錢購入第二、三級毒品，於民國105年7月29日以每人新台幣1500元車馬費替友人慶生誘因，邀約詹姓少年等16名少年當天晚間到某KTV包廂聚會，並無償提供多項毒品。

判決指出，當天晚間僅詹姓少年有施用毒品，其餘少年均未及施用，盧女見已有少年施用毒品，聯繫陳男到場臨檢，進而查獲在場多名少年等人及毒品，盧女則在警方臨檢時，已先離開。

二審指出，陳男否認犯行，但相關犯罪事實有盧女證述、陳男於105年7月20日至28日間多次匯款給盧女的交易明細等事證在卷可稽，合議庭認定陳男所辯不足採信。

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二審指出，陳男犯行涉犯多罪，應從重論以成年人對未成年人轉讓第二級毒品罪，依規定應加重其刑，因此判決10月，可上訴。

另一方面，本案於107年間媒體報導而曝光，時任汐止分局長召開記者會表示，不容許人員用不法手段取得績效，陳男供稱僅提供線民獎金給盧姓女子，其餘部分全部否認；汐止分局認定陳男與特定對象接觸未呈報，記2小過調職其他分局。（編輯：方沛清）1140325