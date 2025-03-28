大甲媽遶境將起駕 台中警約制接駕宮廟及團體

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將於4月4日深夜起駕，為防制搶轎暴力及慣竊趁亂行竊，台中市警察局今天指出，除增加護轎及蒐證警力，也先訪查接駕的宮廟及團體進行約制告誡。

2025年大甲媽遶境進香活動將於4月4日深夜11時起駕、13日回鑾，台中市警局為防制搶轎暴力、慣竊趁亂行竊，於大甲媽祖在台中市區遶境期間，將加強交通疏導，以維持秩序。

警方指出，除交通疏導外，還將增加部署護轎及蒐證專責警力，並透過空拍機、M-Police及高解析監視鏡頭等科技設備回傳影像，建構E化指揮所，即時處理突發狀況。

過去在大甲媽遶境途中曾發生信徒或宮廟轎班搶轎衝突情形，警方對此積極防範，由各分局及刑警大隊偵查隊長親自訪查轄內準備前往接駕的大型宮廟及團體，進行約制告誡、建立聯繫窗口，並了解各地接駕地點以妥善部署警力。

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警方指出，也明確告知參與者，不得展示任何幫派相關標誌或暗示，若有違反相關法律規定，將依法嚴辦絕不寬貸，並在活動全程派員蒐證，一旦發生聚眾鬥毆等脫序行為，將依妨害秩序罪移送地檢署偵辦，展現維護宗教活動安全秩序的決心。

此外，由於在大甲媽4月4日起駕至13日回鑾期間，當地將湧現大量人潮，特別是來自外地的香客，攜帶現金較多，易成為竊賊目標。為有效防範竊盜案件，警方將加強巡邏，特別關注民眾停車處，防止宵小破壞車窗行竊。同時，將在現場部署警力執行檢扒勤務，加強對職業扒竊慣犯的辨識與監控。（編輯：郭諭儒）1140328