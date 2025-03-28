19歲男平鎮民宅開槍後苗栗投案 桃園警帶回偵訊

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（中央社記者魯鋼駿桃園28日電）桃園警方表示，平鎮區高雙路1處透天民宅今天上午11時遭19歲男子開槍，牆面留下20多個彈孔，吳男事後跑到苗栗縣投案，平鎮警分局獲報前往將人帶回偵辦，釐清案情。

苗栗縣警方向中央社記者表示，今天下午1時許19歲吳姓男子獨自帶著槍枝到派出所投案，自稱在桃園平鎮地區開槍，立即通報桃園警方。

桃園市警局平鎮分局表示，接獲通報後派員前往苗栗將嫌犯帶回偵訊，初步調查吳男上午11時許左右手持制式長槍，對著平鎮區高雙路某透天民宅開槍，初步勘查牆面彈孔約20發、無人傷亡。

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知情人士向中央社記者表示，這起槍擊案疑與幫派間詐賭糾紛有關。桃園5名幫派份子日前到苗栗聚賭涉嫌詐賭被抓包，當場遭教訓，隔天桃園潘姓主嫌以賠償和解為由糾眾到苗栗報復，造成5人輕重傷，事後潘嫌等5人遭逮。

對此，平鎮分局向中央社記者表示，警方正積極調查釐清吳男開槍原因，並報請地檢署檢察官指揮偵辦。此外，即日起將針對幫派據點持續執行威力掃蕩臨檢，溯源追查背後教唆者，維護治安。（編輯：張銘坤）1140328