加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經濟部電價審議會拍板 電價凍漲
首頁 / 社會

19歲男平鎮民宅開槍後苗栗投案 桃園警帶回偵訊

2025/3/28 17:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿桃園28日電）桃園警方表示，平鎮區高雙路1處透天民宅今天上午11時遭19歲男子開槍，牆面留下20多個彈孔，吳男事後跑到苗栗縣投案，平鎮警分局獲報前往將人帶回偵辦，釐清案情。

苗栗縣警方向中央社記者表示，今天下午1時許19歲吳姓男子獨自帶著槍枝到派出所投案，自稱在桃園平鎮地區開槍，立即通報桃園警方。

桃園市警局平鎮分局表示，接獲通報後派員前往苗栗將嫌犯帶回偵訊，初步調查吳男上午11時許左右手持制式長槍，對著平鎮區高雙路某透天民宅開槍，初步勘查牆面彈孔約20發、無人傷亡。

google news透過 Google News追蹤中央社

知情人士向中央社記者表示，這起槍擊案疑與幫派間詐賭糾紛有關。桃園5名幫派份子日前到苗栗聚賭涉嫌詐賭被抓包，當場遭教訓，隔天桃園潘姓主嫌以賠償和解為由糾眾到苗栗報復，造成5人輕重傷，事後潘嫌等5人遭逮。

對此，平鎮分局向中央社記者表示，警方正積極調查釐清吳男開槍原因，並報請地檢署檢察官指揮偵辦。此外，即日起將針對幫派據點持續執行威力掃蕩臨檢，溯源追查背後教唆者，維護治安。（編輯：張銘坤）1140328

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：