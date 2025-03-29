屏東開槍尋仇3人投案 主嫌仍在逃警追緝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）屏東17日發生槍擊尋仇事件，起因疑為兩派人馬因女子坐檯糾紛引發衝突，警方追查11天，昨晚3名槍手攜槍投案。屏東警方今天表示，持續追查主嫌及其他共犯。

屏東縣警局屏東分局長林明波今天接受媒體聯訪指出，案發後組成專案小組，報請檢察官指揮偵辦，經鑑識採證，鎖定涉案槍手，連日到雲林、台中等地區查緝，李姓等3名犯嫌自知無法逃逸，昨天晚上7時至屏東分局投案，並交付3把涉案槍枝及子彈5發。

林明波表示，3名槍手其中2人成年、1人未成年；3把涉案槍枝，分別為XPA12霰彈槍、MK18步槍、QC10衝鋒槍，經火力初步鑑定均為制式槍枝，且具有殺傷力，已擴大追查來源。

透過 Google News 追蹤中央社

林明波指出，全案疑為女子坐檯糾紛有關，警方偵訊後依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將李男等3人移送屏東地檢署偵辦，並持續追查主嫌及其他共犯。

全案起因為傳播公司與萬丹地區菸酒行間發生女子坐檯糾紛，17日凌晨傳播公司到菸酒行砸店，造成菸酒行外貨車受損，而後雙方於屏東市瑞光南路狹路相逢，菸酒行人馬向傳播公司開槍，造成5名男子受傷。（編輯：郭諭儒）1140329