加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
緬甸地震 軍政府：增至694死、1670傷
首頁 / 社會

屏東開槍尋仇3人投案 主嫌仍在逃警追緝

2025/3/29 11:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）屏東17日發生槍擊尋仇事件，起因疑為兩派人馬因女子坐檯糾紛引發衝突，警方追查11天，昨晚3名槍手攜槍投案。屏東警方今天表示，持續追查主嫌及其他共犯。

屏東縣警局屏東分局長林明波今天接受媒體聯訪指出，案發後組成專案小組，報請檢察官指揮偵辦，經鑑識採證，鎖定涉案槍手，連日到雲林、台中等地區查緝，李姓等3名犯嫌自知無法逃逸，昨天晚上7時至屏東分局投案，並交付3把涉案槍枝及子彈5發。

林明波表示，3名槍手其中2人成年、1人未成年；3把涉案槍枝，分別為XPA12霰彈槍、MK18步槍、QC10衝鋒槍，經火力初步鑑定均為制式槍枝，且具有殺傷力，已擴大追查來源。

google news透過 Google News追蹤中央社

林明波指出，全案疑為女子坐檯糾紛有關，警方偵訊後依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將李男等3人移送屏東地檢署偵辦，並持續追查主嫌及其他共犯。

全案起因為傳播公司與萬丹地區菸酒行間發生女子坐檯糾紛，17日凌晨傳播公司到菸酒行砸店，造成菸酒行外貨車受損，而後雙方於屏東市瑞光南路狹路相逢，菸酒行人馬向傳播公司開槍，造成5名男子受傷。（編輯：郭諭儒）1140329

林明波
屏東凌晨槍戰街頭彈殼逾20枚釀5傷 疑坐檯糾紛尋仇屏東3警分局長交接 周春米籲強化防詐與交通安全
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：