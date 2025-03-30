以刑案資訊系統幫友人查個資 員警遭懲戒降2級改敘

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（中央社記者林長順台北30日電）台北市張姓員警為協助友人處理糾紛，上班時間在辦公室藉口偵辦刑案登入「刑案資訊系統」查詢民眾個資。刑事部分，法院判刑1年，緩刑3年確定；懲戒法院判降2級改敘，可上訴。

判決指出，張男於民國96年間擔任偵查佐時，因受理案件而認識吳姓當舖業者。吳男退休後，於110年間與女子陳姓親戚有買賣糾紛，為了查詢陳女地址，請託張男協助。

張男於110年12月10日上班時間在辦公室內，以個人帳號、密碼在公務電腦登入警方「刑案資訊系統」及「智慧分析決策支援系統」，藉口「偵辦刑事案件」查詢陳女的國民身分證統一編號、生日、戶籍地址及戶政照片。

判決表示，張男隨後以手抄寫陳女的戶籍地址，並用行動電話拍攝查詢網頁的陳女戶政照片，再利用通訊軟體LINE傳送給吳男。後來被陳女發現，報警處理。

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刑事部分，台北地方法院考量張男始終坦承犯行，並與被害人達成和解且已賠償新台幣30萬元，而獲得被害人原諒，判決張男有期徒刑1年，緩刑3年。張男未上訴而確定。台北市政府將張男移送懲戒。

懲戒法院認為，張男身為警察人員，未能誠信、謹慎執行公務，僅因受人請託，即假借職務上機會，侵犯他人資訊隱私權，損害機關形象、政府信譽，審酌張男的查詢行為僅有1次，所生損害及影響有限，且歷年績效良好，判決降2級改敘。可上訴。（編輯：方沛清）1140330