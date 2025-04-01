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中國男偷渡金門、海警侵擾馬祖海域 海巡：不排除軍演一環
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台中2男子醫院掛號引發爭執 警將通知到案說明

2025/4/1 13:24（4/1 13:51 更新）
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台中市林新醫院3月31日發生急診室糾紛，2名男子因掛號問題與櫃檯人員發生口角，還與醫師擦撞，掛號不成後離去。台中市警察局第四分局黎明派出所副所長葉峻廷（圖）1日說明，將依社維法規定通知2人到案說明。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月1日
台中市林新醫院3月31日發生急診室糾紛，2名男子因掛號問題與櫃檯人員發生口角，還與醫師擦撞，掛號不成後離去。台中市警察局第四分局黎明派出所副所長葉峻廷（圖）1日說明，將依社維法規定通知2人到案說明。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月1日
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（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市林新醫院昨天發生急診室糾紛，2名男子因掛號問題與櫃檯人員發生口角，還與醫師擦撞，掛號不成後離去。警方今天表示，將依社維法規定通知2人到案說明。

台中市警察局第四分局黎明派出所副所長葉峻廷說明，昨天上午8時許據報南屯區林新醫院急診室發生糾紛，黎明派出所獲報後派員到場，現場已無衝突情事。

警方詢問醫護人員初步了解，因為鄭姓男子（24歲）要看醫生沒帶健保卡，同行的陳姓男子（30歲）就說可否用他的健保卡代替，櫃檯不同意，加上2人沒帶錢，所以被櫃檯拒絕。

警方指出，2人進入醫院時先與著便服正要下班的吳姓醫師擦身而過，認為遭吳姓醫師肩膀碰撞到手臂，但未進一步衍生肢體衝突，接著2人到櫃檯掛號與櫃檯人員發生口角爭執，最後看診未果開車離去。

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警方表示，經檢視相關影像及現場醫護人員說法釐清案發經過，確為掛號費問題衍生後續口角爭執，現場未有人因此受到傷害，遭推撞的吳姓醫師也暫不提出傷害告訴。但因2人於公共場所的滋擾行為，將依社會秩序維護法規定通知2人到案說明。

依社維法第68條規定，藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者，可處3日以下拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰。（編輯：李錫璋）1140401

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