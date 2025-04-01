諸慶恩冤案22年獲無罪確定 家屬公開信感謝各界

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（中央社記者劉世怡台北1日電）銀行經理諸慶恩被控偽造文書案，含冤死亡22年後獲無罪確定。諸慶恩家屬透過台灣高檢署發出一封「給諸慶恩的公開信」抒發多年情緒，提及感謝檢察官等幫助，最終得以回復清譽。

全案起於，富商翁茂鍾與司法人員不當來往，意外揭露銀行經理諸慶恩被控偽造文書疑為冤案，但諸慶恩早已於92年離世；檢方重啟調查認已故諸慶恩應無罪，經非常上訴、再審，終獲無罪確定，也創下檢察官成功為死亡被告平冤的司法先例。台灣高檢署今天依諸妻等家屬請求，轉發一封「給諸慶恩的公開信」。

公開信內文提到，諸慶恩走了已經二十多年，但又好像從未離開過，諸慶恩剛走時，她雖然每天依舊上班接送小孩，但就像行屍走肉般生活，只要空閒下來，眼淚就止不住地流，躲在家裡房間哭；常常開車回神時不知所在何處，送小孩上學直到他們喊著「媽媽，學校過頭了…」。

信中指出，她也曾想過帶著小孩遠走他鄉，避免觸景傷情，但考量公公婆婆經歷白髮送走黑髮這般人間至痛，經由孫女陪伴應可使他們擁有活下去的力量，也不敢在公婆面前流淚怕惹跟著難過。

信中提及，這樣的日子過了好久，諸慶恩妹妹跟她說「不開心的媽媽就會有不快樂的小孩」，此時她才驚覺，不能剝奪孩子的笑容。自此打起精神認真上班，周末假日陪小孩玩，一起學游泳、溜直排輪、騎腳踏車，每每看到小孩開朗的笑容與自信的臉龐，彷彿看到諸慶恩一般，提醒著應孝順父母、友愛姐妹、認真負責、熱心公益並奉獻教會。

諸妻說，感謝檢察總長邢泰釗、檢察長張斗輝、檢察長陳佳秀、檢察官黃冠運、林麗瑩以及多名律師，以及支持憲法救濟的大法官們、本件啟動調查的監察委員、伸張正義的媒體以及多年來陪伴身旁的至親好友。

本件經由無數次開會討論，各種提案經過一次又一次的希望又失望，給她力量置死地而後生，才有今天無罪判決確定，最終讓諸慶恩回復清譽。

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諸慶恩活著的時候是很多人的榜樣，離開時仍感動親友信主，20多年後又以他的案件見證司法意義在於守護人民，縱使重重困難也不成為不糾錯的理由。

信件提及，她終於可以挺直腰桿，大聲對女兒說「你們爸爸的人格尊嚴不容冤屈，他值得尊敬，就像媽媽一遍又一遍的形容。從此爸爸的官司不再是一個禁忌話題，爸爸的清白也不容有心人士詆毀或以訛傳訛」。（編輯：張銘坤）1140401