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自小客藏毒拒檢衝撞釀4傷 桃園警追逐開8槍逮2嫌

2025/4/3 20:22（4/3 20:31 更新）
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桃園市龍潭區3日有一輛懸掛失竊車牌的自小客車不配合警方攔查甚至衝撞警車，員警開槍反擊逮捕2名嫌疑人並查獲毒品，過程有3名員警受傷，另有1名民眾當時坐計程車遭嫌犯追撞受到輕微擦傷。圖為拖吊業者協助處理嫌疑人車輛。（桃園市警局龍潭分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年4月3日
桃園市龍潭區3日有一輛懸掛失竊車牌的自小客車不配合警方攔查甚至衝撞警車，員警開槍反擊逮捕2名嫌疑人並查獲毒品，過程有3名員警受傷，另有1名民眾當時坐計程車遭嫌犯追撞受到輕微擦傷。圖為拖吊業者協助處理嫌疑人車輛。（桃園市警局龍潭分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年4月3日
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（中央社記者吳睿騏桃園3日電）桃園市今天發生警匪追逐，一輛懸掛失竊車牌的自小客車不配合攔查並衝撞警車，員警開8槍反擊逮捕2名嫌疑人並查獲海洛因等毒品，過程中有3名員警、1名計程車乘客受傷。

龍潭警分局晚間發布新聞稿表示，警分局員警今天下午3時許於龍潭區梅龍路執行雷霆除暴勤務時，發現1輛自小客車懸掛失竊車牌，員警示意停車，但駕駛不願配合反而高速逃逸，員警立即呼叫攔截圍捕，過程中嫌疑人更多次衝撞警車。

警分局指出，犯嫌在龍潭區聖亭路與仁愛路口衝撞攔檢警車時，員警為避免造成民眾危害，朝著嫌犯輪胎射擊8槍，最後順利於大昌路二段將嫌疑人制伏逮捕，並在車內起獲一級毒品海洛因、二級毒品安非他命及依托咪酯等證物。

初步清查，2名犯嫌未受傷，但過程中陳姓員警右手骨折、另2名員警破窗時手部受傷，這3名員警送醫治療後無生命危險。另有一名乘客當時乘坐計程車，遭嫌犯追撞受輕微擦傷。全案將依毒品、竊盜、公共危險、妨害公務等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

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桃園市政府新聞處表示，3名員警在下午圍捕嫌犯時受傷，其中2名員警手部輕微受傷，包紮後無大礙，另一位陳姓員警右手上臂骨折，已在國軍桃園總醫院等待開刀。

新聞處指出，桃園市長張善政已請桃園市警察局長吳坤旭代為慰問受傷員警，也會請醫院協助照護。為避免此時打擾醫療程序，張善政將待適合會面時再當面慰問。（編輯：戴光育）1140403

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