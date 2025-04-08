賽藝集團涉假交易詐貸銀行3.8億 北檢起訴5幹部

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（中央社記者劉世怡台北8日電）從事代理進口油壓馬達的賽藝集團涉利用關係企業間假交易虛增營業額，營造營業熱絡假象向兆豐銀、土銀詐貸共逾3.8億元，北檢今天偵結，依銀行法等罪起訴集團5名幹部。

台北地檢署公布起訴書指出，賽藝集團負責人李明松因死亡獲不起訴處分，李明松的妹妹、集團副總裁李麗娟因未到案發布通緝。

起訴書表示，被起訴5人分別為賽藝集團財務部簡姓副總經理、陳姓經理、高姓主任、高姓副總裁特助及周姓台中廠長，他們觸犯銀行法、商業會計法及洗錢等罪，從重以詐欺銀行罪論罪。

檢方指出，李明松與李麗娟兄妹於民國78年起陸續創立賽藝公司及多家關係企業公司（簡稱A.B.C公司），其中簡男、陳女、周男分別為關係企業的公司登記負責人，其他人員分別負責帳務、申貸等業務。

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起訴書表示，賽藝公司於102年至107年間以向A公司購料貨款，以及銷貨B公司的應收帳款名義，對兆豐銀行某分行隱匿A公司及B公司均是關係企業，涉詐取銀行貸款撥款A公司新台幣3億5569萬餘元、賽藝公司1553萬餘元後，再將其中2億7525萬餘元分別移轉至其他關係企業帳戶。

檢方指出，C公司於106年間以向A公司購料貨款名義，對土地銀行某分行隱匿C公司與A公司為關係企業，詐取銀行貸款撥款A公司共906萬餘元，再將其中811萬餘元分別移轉至其他關係企業帳戶。（編輯：戴光育）1140408