澎湖大金龜得主餐飲店遭竊 馬公警鎖定慣犯逮1嫌

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（中央社澎湖縣8日電）澎湖今年大金龜得主所經營的餐飲店，3月31日發生竊案，澎湖縣警察局馬公分局鎖定慣犯，連日追查，今天逮捕曾姓犯嫌，起出犯案工具，依加重竊盜罪嫌送辦。

馬公分局表示，今年3月31日凌晨3時許，馬公市光復路某餐飲商家遭竊，警方以科技辦案方式，加上公私單位協同合作下，由於竊盜慣犯涉嫌重大，經向澎湖地檢署、澎湖地院聲請拘票、搜索票後，今天展開行動，將曾嫌逮捕到案。

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警方指出，曾嫌行竊計畫縝密，自以為能瞞天過海，沿路躲避監視錄影系統、不停製造斷點、遮掩全身穿戴手套、竊用他人車輛並懸掛註銷車牌犯案，企圖擾亂警方偵辦方向。

警方先確認曾嫌行進路線，案發隔天即尋獲作案車輛，並完成採證與比對指紋無誤，研判曾嫌會畏罪並消滅證據，故對曾嫌予以監控；警方今天搜索後，起出疑似作案墨鏡及偷竊的汽車鑰匙，百密一疏仍難逃警方法眼，依法送辦。（編輯：陳仁華）1140408