新北三重公寓外牆大片磁磚掉落 6輛機車遭波及

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（中央社記者趙敏雅新北11日電）新北市三重區一處公寓外牆磁磚與混凝土塊今天凌晨掉落，波及6輛機車，幸無人受傷。新北市工務局表示，已聯繫違章建築拆除大隊處理，並將可能掉落的磁磚與混凝土塊一併排除。

新北市政府警察局三重分局以訊息說明，今天凌晨2時許獲報，三重區永安北路一段突發出巨大聲響，員警到場發現一處公寓外牆大片磁磚、混凝土塊掉落，造成6輛機車受損，已通知車主。

警方表示，事發後立即雙向管制人車進出巷子，並通報新北市政府工務局及清潔隊處置，今天中午現場差不多清理完畢，已解除雙向管制。

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新北市工務局告訴中央社記者，接獲通報後即派員與三重區公所人員前往現場勘查，掉落在雨遮及有掉落疑慮的磁磚，已聯繫違章建築拆除大隊協助處理。

新北市工務局表示，經查，本案已在民國111年核定為高氯離子鋼筋混凝土建築物，目前已有都更進度。（編輯：林恕暉）1140411