苗栗2民宅接連火警 老翁及時逃生1婦人燒傷送醫

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣2處民宅分別於昨天深夜及今早發生火警，其中公館鄉獨居老翁及時逃生，苗栗市婦人則受燒燙傷送醫；兩案同屬消防局第1大隊轄區，也讓打火兄弟從黑夜到白天接連出勤。

苗栗縣消防局第1大隊副大隊長劉晏丞表示，11日深夜近11時許，公館鄉大同路附近1處透天民宅傳出火警，立即派遣公館、苗栗、頭屋、特搜等分隊共11部救災車輛，警義消36人趕往搶救。

消防隊員抵現場發現，起火民宅為3層樓RC建築物，其中堆放雜物的3樓已全面燃燒，熊熊烈焰不斷竄出，獨居的69歲張姓屋主平日住在1樓，所幸火警發生時及時逃生。消防局指出，火勢於接近凌晨時撲滅，初步勘查燃燒面積約30平方公尺。

救災人員收拾整理裝備返隊後，轄區內苗栗市文發路1戶民宅上午火警，再次出動苗栗、特搜、頭屋等分隊共8車17人趕往搶救。

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消防人員表示，現場為3層樓RC建築1樓冒出黑煙，救災人員抵達時屋內無人受困，經了解為廚房起火，雖迅速撲滅火勢，不過年約54歲的婦人，疑想要自行滅火過程中身體多處遭燒燙傷，送醫院救治幸無生命危險。

苗栗縣消防局指出，2起火警發生原因，仍待火場鑑識小組進一步調查。（編輯：林恕暉）1140412