高雄男酒駕拒檢 逃逸失控自撞分隔島遭逮

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（中央社記者張已亷高雄17日電）簡姓男子今天凌晨酒後開車，行經高雄仁武區一處路口時遭警攔查，未配合受檢並加速駛離，逃逸約1公里後，在左營區一處路口失控自撞分隔島被逮，訊後遭依公共危險等罪嫌送辦。

高雄市政府警察局仁武分局澄觀派出所副所長馮佳欽接受媒體聯訪指出，員警凌晨3時許巡經仁武區八德南路與京富路口時，發現一部車輛在路口號誌已顯示綠燈仍停留原地，員警上前示意攔查，但車輛未配合停車受檢並加速駛離。

警方表示，員警沿途保持安全距離尾隨約1公里後，拒檢車輛在左營區民族一路與大中路口失控自撞分隔島，造成車輛引擎蓋冒煙，隨後起火。

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警方指出，經查確認拒檢車輛駕駛為32歲簡男，他臉部及右手腕擦挫傷、意識清楚未送醫，至於起火車輛經消防人員協助撲滅，沒有波及其他往來車輛。

警方表示，簡男酒測值達0.35毫克，超過法定標準值，被依現行犯逮捕，訊後依公共危險等罪嫌送辦；另外，簡男拒檢逃逸過程還犯危險駕駛、紅燈越線、闖紅燈、酒後駕車、拒檢逃逸等5項交通違規，合計最高可處新台幣20萬8200元罰鍰並吊扣牌照2年。（編輯：吳素柔）1140417