加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

行人闖鐵軌遭撞身亡 台鐵花蓮吉安站間延誤

2025/4/17 22:25（4/17 22:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台鐵449次台東往花蓮站自強號列車17日晚間9時9分行經花蓮建國路平交道時，撞上一名侵入鐵軌男子，男子明顯死亡，鐵警獲報到場採證，估有2列車受影響延誤，市區道路也因而受阻。中央社記者張祈攝 114年4月17日
台鐵449次台東往花蓮站自強號列車17日晚間9時9分行經花蓮建國路平交道時，撞上一名侵入鐵軌男子，男子明顯死亡，鐵警獲報到場採證，估有2列車受影響延誤，市區道路也因而受阻。中央社記者張祈攝 114年4月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣17日電）台鐵449次自強號列車今天晚間9時許行經花蓮與吉安站間建國路平交道，疑行人闖入鐵軌遭撞身亡，鐵警到場採證，估計2列車受影響延誤；道路建國路至建國路一段無法通行。

台鐵449次台東往花蓮站自強號列車晚間9時9分行經花蓮建國路平交道，撞擊一名侵入鐵軌男子，遭撞男子明顯死亡，警方緊急封鎖現場採證調查。

這起事故造成東部幹線花蓮-吉安間中斷；花蓮市區道路建國路及建國路一段交通受阻，民眾需改道通行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台鐵東區營運處副處長楊舜安指出，台鐵449次列車有40名乘客，經列車長詢問乘客意願，皆表示願意在列車上等候放行，不需接駁。

楊舜安指出，受影響列車除了449次，預估還會影響下一班通行的447自強號，影響班次不多，事故原因仍待警方釐清。（編輯：蕭博文）1140417

#自強號
#台鐵
#花蓮市
#楊舜安
延伸閱讀
雙鐵人為因素致停車不當 交長支持駕駛艙裝攝影機小客車闖平交道停鐵軌 台鐵將求償營運損失台鐵票價6/23起調漲 陳世凱：花東採彈性票價男子南港站趕不上車攀太魯閣號連結器搭至七堵 最高罰7500元
楊舜安
花蓮車站前計程車暴衝人行道 5人送醫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

53
更多編輯台推薦新聞：