行人闖鐵軌遭撞身亡 台鐵花蓮吉安站間延誤
2025/4/17 22:25（4/17 22:51 更新）
（中央社記者張祈花蓮縣17日電）台鐵449次自強號列車今天晚間9時許行經花蓮與吉安站間建國路平交道，疑行人闖入鐵軌遭撞身亡，鐵警到場採證，估計2列車受影響延誤；道路建國路至建國路一段無法通行。
台鐵449次台東往花蓮站自強號列車晚間9時9分行經花蓮建國路平交道，撞擊一名侵入鐵軌男子，遭撞男子明顯死亡，警方緊急封鎖現場採證調查。
這起事故造成東部幹線花蓮-吉安間中斷；花蓮市區道路建國路及建國路一段交通受阻，民眾需改道通行。
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台鐵東區營運處副處長楊舜安指出，台鐵449次列車有40名乘客，經列車長詢問乘客意願，皆表示願意在列車上等候放行，不需接駁。
楊舜安指出，受影響列車除了449次，預估還會影響下一班通行的447自強號，影響班次不多，事故原因仍待警方釐清。（編輯：蕭博文）1140417
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