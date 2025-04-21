YouTuber家寧及母親涉逃漏稅 檢方約談搜索群海娛樂

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（中央社記者趙敏雅新北21日電）YouTube頻道「眾量級CROWD」創辦人之一家寧與其家人被質疑逃漏稅，新北地檢署接獲情資立案調查，今天針對群海娛樂等5處發動搜索，約談家寧及家寧母親等9人。

YouTuber Andy老師日前表示，與前女友家寧共同創辦「眾量級CROWD」頻道，但他並不知道「眾量級」商標已在2020年由家寧母親以個人名義註冊。

另外，Andy說，2018年間委託家寧母親開立群海娛樂股份有限公司，多年來從未看過公司帳目，他曾向家寧母親要求查帳，但始終未果。

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相關爭議延燒，有網友質疑家寧與其家人涉及逃漏稅等財務問題，並向國稅局檢舉。新北地檢署3月24日表示，接獲情資後，已分案調查，案由為稅捐稽徵法，當時被告僅列法人群海娛樂。

台灣新北地方檢察署表示，今天下午指揮搜索群海娛樂、家寧住所等5處，以保全證據，並約談家寧及家寧母親等9人，全案釐清中。（編輯：蕭博文）1140421