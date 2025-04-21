網紅家寧被檢舉逃漏稅遭約談 移送新北檢複訊

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（中央社記者趙敏雅新北21日電）YouTube頻道「眾量級CROWD」創辦人之一家寧、其家人遭檢舉逃漏稅，新北檢接獲情資分案調查，今天約談家寧及其母親等9人。家寧晚間移送新北檢複訊，全程不發一語。

YouTuber Andy老師日前表示，他與前女友家寧共同創辦「眾量級CROWD」頻道，但他並不知道「眾量級」商標已在2020年由家寧的母親以個人名義註冊。

Andy老師指出，2018年間委託家寧的母親開立群海娛樂股份有限公司，多年來從未看過公司帳目，他曾向家寧的母親要求查帳，但始終未果。

2人爭議延燒，有網友質疑家寧與其家人涉及逃漏稅等財務問題，並向國稅局檢舉。新北地檢署3月24日表示，接獲情資後，已分案調查，案由為稅捐稽徵法，當時被告僅列法人群海娛樂。

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新北地檢署指出，今天指揮搜索群海娛樂、家寧住所等5處以保全證據，並約談家寧及家寧的母親等9人，全案朝違反稅捐稽徵法方向偵辦，晚間陸續移送新北檢複訊。據了解，家寧的母親列為被告。

晚間7時20分許，家寧戴著帽子及口罩被帶到新北地檢署。面對媒體，家寧全程不發一語，快速步入偵查大樓。（編輯：戴光育）1140421