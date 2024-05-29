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網紅Joeman、蕾菈夫妻持有大麻 緩起訴1年

2024/5/29 17:57（5/29 19:00 更新）
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網紅Joeman（左）、蕾菈（右）涉吸食毒品案，涉持有與吸食大麻遭逮。（左圖取自facebook.com/JoemanStation、右圖取自facebook.com/lyla.0814）
網紅Joeman（左）、蕾菈（右）涉吸食毒品案，涉持有與吸食大麻遭逮。（左圖取自facebook.com/JoemanStation、右圖取自facebook.com/lyla.0814）
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（中央社記者高華謙新北29日電）網紅Joeman、蕾菈夫妻涉持有與吸食大麻遭逮，吸毒部分不起訴；持毒方面，檢察官考量3人坦承犯行且持毒數量不多，均緩起訴1年，3人已當庭寫悔過書，並應提供義務勞務。

警方去年11月間分別在Joeman與蕾菈夫妻住處查獲大麻研磨器與大麻等，引發社會關注。

檢警查出，Joeman是在去年9月間在新北市三重區以新台幣1萬4000元取得10公克大麻；蕾菈與丈夫則自不詳之人取得大麻並共同持有。

檢察官認為，Joeman與蕾菈夫妻涉犯毒品危害防制條例持有第2級毒品罪，不過審酌3人均坦承犯行、犯後態度良好，無前案紀錄，且所持毒品數量不多，因此予以緩起訴1年處分，以勵自新。

不過檢察官也要求3人當庭寫悔過書，且Joeman應提供100小時義務勞務，蕾菈夫妻則應提供48小時義務勞務。

至於3人涉吸毒案，新北地檢署4月偵查終結，因尿液及頭髮送驗結果都沒有檢出大麻代謝物反應，予以不起訴處分。（編輯：蕭博文）1130529

#新北地檢署
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網紅Joeman、蕾菈夫妻涉吸大麻 採檢未驗出不起訴
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網紅Joeman車行遭人丟鞭炮 新北警逮8人送辦
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