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網紅Joeman、蕾菈夫妻涉吸大麻 採檢未驗出不起訴

2024/4/12 20:37（4/12 21:14 更新）
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網紅Joeman（左）、蕾菈（右）涉吸食毒品案，新北地檢署偵查終結不起訴。（左圖取自facebook.com/JoemanStation、右圖取自facebook.com/lyla.0814）
網紅Joeman（左）、蕾菈（右）涉吸食毒品案，新北地檢署偵查終結不起訴。（左圖取自facebook.com/JoemanStation、右圖取自facebook.com/lyla.0814）
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（中央社記者黃旭昇新北12日電）網紅Joeman、蕾菈夫妻涉吸食毒品案，經新北地檢署偵查終結，今天均不起訴。主要理由是，被告為警方查獲後，經採集其尿液及頭髮送驗結果，均未檢出大麻代謝物反應。

新北市警局刑警大隊去年11月6日接獲數件涉及吸食大麻毒品案線報，持搜索票前往中和、新莊及三重等區查緝。

警方搜索，帶回翁男（網紅Joeman）、湯男與何女（蕾菈夫妻）等人，以涉嫌觸犯毒品危害防制條例案件移送檢方；經複訊，Joeman、蕾菈夫妻等人無保請回。

地檢署不起訴處分書今天表示，警方在湯男、何女新北市中和區住所搜索，查獲大麻研磨器、大麻菸斗、水煙壺濾嘴、大麻，認為被告2人均涉施用第二級毒品罪嫌。

處分書表示，被告2人固然在偵查中，坦承施用毒品犯行，但被告遭警方查獲後，經採集其尿液及頭髮送驗結果，都沒有檢出大麻代謝物反應。因無其他積極證據認定被告2人有吸毒，因此不起訴。

另外，警方同一天在新莊區、八里區查獲翁男（網紅Joeman）持有含殘渣之大麻研磨器、大麻菸斗等，而認為犯罪移送。翁男也於偵查中坦承施用毒品犯行。

但經採集翁男尿液及頭髮送驗結果，均未檢出大麻代謝物反應，因此被告犯罪嫌疑不足，不起訴處分。

至於3人涉持有第二級毒品罪嫌部分，檢方另行偵辦中。（編輯：方沛清）1130412

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