網傳陳菊死訊 高市警逮貼文者依違反社維法送辦

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（中央社記者張已亷高雄23日電）網傳因病住院的監察院長陳菊死訊，高醫昨天澄清非事實，後續由高雄警方追查貼文者IP並查獲陳姓女子。陳女到案稱，因好奇才發文詢問，全案將依違反社維法送辦。

高雄市警察局三民第一分局員警今天表示，某網路社群平台昨天晚上7時43分出現1則貼文，文章內容未經查證，散播不實訊息，由分局蒐獲貼文並與刑事警察大隊科偵隊組成專案小組偵辦。

警方指出，專案小組追查發現貼文者IP位置在苓雅區，並在昨天晚上11點45分查獲貼文者44歲陳女到案。陳女到案時稱，因為曾聽聞他人謠傳，且聯想到自身過去曾看到類似新聞內容，所以好奇在網路社群上發問，沒有想到會有這麼嚴重的後果。

警方表示，全案將依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款，散布謠言足以影響公共安寧者，移請高雄地方法院簡易庭裁處，將可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

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警方呼籲民眾，接獲來源不明或未經證實消息，應先謹慎求證、切勿轉傳，以避免觸法。

至於網路謠傳部分，高雄醫學大學附設中和紀念醫院昨天晚上說，「不是事實」。（編輯：黃名璽）1140423