嘉義男毛巾沾乙醚摀妻臉掐脖 自首遭判緩刑5年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）劉姓男子與妻子感情不睦，他被控以沾濕乙醚毛巾摀住妻子口鼻並掐脖子，劉母制止，劉男涉殺人未遂罪，嘉義地院審酌符合自首且具悔意，判處2年徒刑，緩刑5年，可上訴。

依據嘉義地檢署的起訴書指出，劉男（34歲）被控於去年7月12日晚上與妻子吳姓女子爭吵後，吳女返回房間休息，隔天凌晨劉男涉突然用沾濕乙醚毛巾摀住吳女口鼻，因吳女強力掙扎，劉男用手掐住吳女脖子。

此時，吳女極力掙脫並呼救，劉母聽到異聲察看，並制止兒子繼續行凶，吳女送醫急救後挽回生命；案發後劉男向到場處理的員警坦承犯行，警詢後，劉男被依殺人未遂罪嫌移送。

嘉檢表示，劉男坦承因懷疑妻子對感情不忠，準備殺害妻子後再自殺，警方也在劉男住家找到遺書。乙醚能抑制大腦功能、影響呼吸、心跳運作進而導致死亡，劉男還涉用力掐住妻子脖子，顯然有殺人犯意，依殺人未遂罪嫌起訴。

嘉義地方法院的判決書指出，劉男符合自首規定，依刑法規定減輕其刑。劉男案在發後迄今仍持續接受心理諮商課程，被害人吳女於調查程序中也為劉男有利陳述，劉男應依刑法第59條規定，酌量減輕其刑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

嘉院審酌劉男無任何前案紀錄，素行良好；且劉男均坦承犯行，正視所犯過錯態度，顯示悔意及希望改過、避免自己再犯的意志。考量劉男因一時情緒失控導致犯行，認為所宣告的刑責以暫不執行為適當，符合緩刑要件。

因此，判處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期內付保護管束，應向公庫支付新台幣10萬元，須向指定政府機關、社區或符合公益的機構提供240小時義務勞務，以及接受法治教育7場次。全案可上訴。（編輯：戴光育）1140425

自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。