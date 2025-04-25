加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

高雄托嬰中心涉虐嬰 施暴者受罰48萬元恐遭退學

2025/4/25 18:11（4/25 22:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄25日電）高雄貝寉佳托嬰中心涉虐嬰，托育人員涉呼巴掌、強灌牛奶等；施暴者楊姓女子正就讀高雄某科大相關科系，校方聲明，「兒虐零容忍」，將依校規處置，情節重大者不排除退學。

民進黨籍高雄市議員李雅慧揭露貝寉佳托嬰中心涉虐嬰，楊姓女子是累犯，更被查出冒用他人身分，引發眾怒。楊女除受罰新台幣48萬元外，30年內不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員。

有網友查出楊女目前正在就讀高雄某科大相關科系，盼校方能表態，維護學術及實務倫理。校方表示，經查此學生涉及刑事案件的時間確實與就讀期間重疊，將依校規處置，情節重大者不排除退學。

校方今天透過文字訊息聲明，兒虐零容忍、校方的立場是堅決捍衛兒少權益。經媒體與網路訊息得知此事，校方已透過主管機關了解案情，後續將依主管機關查察後所提供的公文，並依照校規處置。

google news透過 Google News追蹤中央社

校方也澄清，有部分網路訊息誤稱事發的托嬰中心是校內學生的實習場域，經查這家托嬰中心只是學生自家開設的機構，絕非學校的實習場域。

位於楠梓區「貝寉佳托嬰中心」有多名嬰兒被虐，包括呼巴掌等情事。曾因虐兒事件停業的某托嬰中心去年原地重新開張，原負責人因涉案無法擔任機構負責人，改以丈夫的名字重新開業，開業數個月再次傳出兒虐事件。橋檢複訊諭令朱姓負責人及楊女4萬元交保，董姓工作人員1萬元交保。（編輯：郭諭儒）1140425

#托嬰中心
#李雅慧
#科大
#橋檢
#民進黨
#高雄市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：