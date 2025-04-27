台中大雅群架鬥毆6傷 警方帶回18人偵辦

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市警方今天凌晨據報，大雅區神林南路有多人打群架，到場發現有6名傷者及4輛汽車，分別將傷者送醫救治，經調閱監視器畫面，2小時內將18名涉案人帶回偵辦釐清案情。

台中市警察局大雅分局於凌晨2時35分許接獲報案，指稱在大雅區神林南路上有多人打架糾紛，立即派遣線上巡邏警網及偵查隊等快打警力共15人趕赴現場，到達現場時，鬥毆情事已平息。

警方表示，現場還有6名傷者及4輛汽車，傷者分別送醫救治，其中1名傷者昏迷，其餘人員意識清楚，生命跡象穩定，無生命危險。

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警方初步調查發現，疑因甲、乙雙方先前涉及金錢糾紛，當天甲方出動2車8人，乙方則出動3車10人，雙方於現場爆發口角後演變為肢體衝突，雙方持球棒、木棍、刀械互毆及砸車，導致甲方4人、乙方2人受傷。

警方指出，經第一時間調閱周邊監視器畫面，迅速鎖定涉案人員身分，並帶同相關人員至馬岡派出所協助調查，於案發後2小時內將18名涉案人全數緝捕到案，將深入追查案情，詢後依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並持續釐清案情與涉案責任。（編輯：張雅淨）1140427