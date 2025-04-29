基隆民政處長遭聲押 議員質疑更高層涉案

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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）基隆市政府民政處長張淵翔涉嫌查詢戶政系統協助罷免，遭基隆地檢署聲押。民進黨基隆市議員鄭文婷質疑，是否有更高層涉入，基隆市長謝國樑真的完全不知情嗎。

對於鄭文婷質疑，基隆市政府發言人呂謦煒表示，尊重檢方辦案。

檢調偵辦罷免鄭文婷及民進黨基隆市議員張之豪案，提議人名冊涉死亡連署，懷疑張淵翔涉嫌利用戶政系統，協助查詢個人資料，介入罷免連署，違反行政中立，經檢察官複訊後，今天向法院聲請羈押張淵翔等共3人。

鄭文婷表示，3月初罷免她的的領銜人紀文荃，裝模作樣地在市場擺攤收集連署書，事後更大張旗鼓地宣稱短短2個小時就收到200份連署書，但實際在現場看到的狀況卻是門可羅雀。

鄭文婷說，這200份連署書，合理懷疑是否有民政系統的戶籍資料洩漏，否則張淵翔怎會牽涉其中，此外，市府除張淵翔牽涉此案外，有沒有更高層的主管牽扯在內，謝國樑真的完全不知情嗎。

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此外，張之豪指出，基隆市選委會紀錄不良，去年罷免謝國樑案就胡亂剔除合格連署書，現在則傳出謝國樑的左右手張淵翔，涉嫌利用職務之便，提供民政個資，這已比他原先以為是「偽造文書」又更嚴重的案情。

張之豪說，他希望司法查明真相，如果張淵翔有什麼冤屈，一定要說出來，如果背後有人教唆指使他違法利用個資「不要害羞，說出來」。（編輯：林恕暉）1140429