詐團幹部黑吃黑失敗凌虐車手致死棄屍 雲檢起訴10人

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（中央社記者姜宜菁雲林縣29日電）詐團黃姓車手去年12月依約取回51條金條，吳姓幹部欲占為己有策畫黑吃黑卻失敗，遂卸責全推給黃男，夥同其他人將黃男凌虐致死並棄屍，雲檢今天偵結起訴吳男等10人。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，警方去年12月24日近深夜11時接獲民眾報案指稱，37歲黃姓車手因抓毛蟹不幸溺水，倒臥台西鄉夢幻沙灘旁道路，不過警方觀察黃男身上有明顯毆打傷痕，懷疑死因並不單純，通知丁姓報案人到案釐清。

檢方表示，19歲丁姓報案人在警詢時漏洞百出，甚至無法說出死者姓名，警方連夜突破丁姓報案人心防，得知因債務糾紛與黃姓車手有衝突，數人聯手將黃男拘禁毆打致死，警方報請雲林地檢署檢察官周甫學指揮偵辦。

檢警陸續拘提涉案人到案，並將欲逃亡出境20歲吳姓男子查緝到案。

檢警追查，吳男為詐騙集團幹部，知曉去年12月24日有筆面交款項逾新台幣100萬元，竟向王姓小弟表達要黑吃黑，於是找林姓及楊姓男子假扮警察在現場埋伏，搶劫黃姓車手剛從被害人騙取的51條金條（市價約新台幣460萬）。

不過，王姓小弟發現搶來的背包空無一物，吳男眼見黑吃黑計畫失敗，為掩蓋事實，向上誣指整起「假搶劫、黑吃黑」計畫是由黃男策畫，並依詐團上層指示處理黃姓車手。

吳男通知丁姓男子到虎尾與黃姓車手、王姓小弟等人會面，黃男告知金條確切位置，吳男等人取得金條時發現有短缺，因此帶黃男等人到台西一處工寮進行調查。

吳男等人在工寮內，凌虐黃姓車手，柬埔寨詐團上層透過手機直播，觀看處理黑吃黑過程，並強迫黃姓車手向親友借錢及簽本票以填補丟失金條損失。

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檢方表示，黃姓車手遭凌虐長達10小時，被釋放時已無法站立，現場的人強灌他吞下安非他命仍不見起色，有人施以CPR（心肺復甦術）也無效；眾人見狀，遂將黃姓車手棄屍，再由丁男打電話報案謊稱溺水死亡。

檢方今天偵查終結，將吳男等10人依涉犯組織犯罪、凌虐致死等罪嫌提起公訴，此案屬國民法官案件，將由檢察官與國民法官法專組檢察官就起訴細節進行研析；另2名少年，則移送少年法庭審理。（編輯：陳仁華）1140429