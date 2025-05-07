基隆醉男不滿罷團廣播太吵 攔車叫囂撕布條遭送辦

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）基隆市45歲林姓男子，酒後不滿罷免團體的胖卡車透過廣播宣傳，認為聲音很大聲很吵，昨天晚間在廟口攔下胖卡車叫囂，並撕毀懸掛的布條，警方迅速逮捕林男，詢後函送法辦。

罷免團體「基隆絕沛」的胖卡車，昨天晚間行經基隆廟口，透過廣播說明前基隆市政府民政處長張淵翔已被法院裁定羈押時，男子突然闖入車道，阻止車輛行駛，罷團成員見狀只好停車，未料，男子隨後對罷團叫囂，要車內人員下車，並拍打車輛，撕毀懸掛在車後的布條。

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罷免國民黨立法委員林沛祥領銜人陳青逸，昨天晚間8時許向轄區基隆市警察局第一分局忠二路派出所報案，警方昨天晚間10時許，循線在路旁查獲曾有酒後鬧事記錄的犯嫌林男。

林男到案後仍略有酒意，但可製作筆錄，他坦承喝酒後，不滿罷團廣播聲音很大聲很吵，才會出言叫囂並撕毀布條，警方詢後依毀損、恐嚇及違反公職人員選舉罷免法，將林男函送法辦。（編輯：洪啓原）1140507