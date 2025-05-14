嘉義男裝冷氣未設接地線致工人觸電亡 和解判緩刑

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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）黃姓男子於111年間裝嘉義市某補習班冷氣室外機時，被控忽略插頭破損且未設接地線，2年後造成招牌工人因觸電身亡；嘉院審結，考量已和解，判6月徒刑，緩刑2年；可上訴。

據嘉義地檢署的起訴書，51歲黃男為冷氣空調公司負責人，於民國111年2月至6月間，曾前往嘉義市某補習班4樓安裝冷氣室外機，進行冷氣機插頭內部線路安裝，不慎造成冷氣插頭內部紅色火線絕緣披覆破損，而牆壁冷氣插座僅有紅色及黑色火線，惟未設置接地線，黃男當時未確認。

起訴書指出，補習班業者於113年7月間，委託工人吊掛招牌，許姓工人乘坐吊籠至補習班4樓外牆，欲補強固定螺絲時，其左肩觸碰冷氣室外機腳架，因冷氣室外機漏電而遭電擊不省人事，緊急送醫急救，工人因電擊引起心臟出血性壞死，導致心因性休克併發多器官衰竭死亡。

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嘉檢偵結，依過失致死罪嫌起訴後，考量黃男未與被害人家屬達成調解及取得諒解，建請量處適當刑責。

嘉義地方法院表示，黃男因有過失造成被害人死亡，讓被害人家屬無端承受驟失至親痛苦，所為不可取。審酌黃男犯後始終坦承犯行，且後續已與被害人家屬和解並先行支付部分金額，剩餘部分則尚待分期支付，因此，判處有期徒刑6個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。緩刑2年。（編輯：李淑華）1140514