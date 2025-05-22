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台南男子疑癲癇發作駕車衝撞1死1傷 5萬元交保
首頁 / 社會

女子走行人穿越道遭車撞重傷 駕駛判刑1年2月

2025/5/22 10:56
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（中央社記者謝幸恩台北22日電）王姓男子駕車右轉時涉撞上走在行人穿越道的陳姓女子，造成陳女重傷送醫。士院審酌王男雖坦承犯行，但未與陳女和解或賠償，依過失致重傷害罪判刑1年2月，可上訴。

士林地方法院判決指出，民國113年4月13日下午，王男駕駛營業用小客車行經台北市北投區東華街與懷德街交叉口時，疏未注意貿然右轉，涉撞上走在行人穿越道上的陳女。

警方獲報到場，王男坦承肇事。陳女送醫後，因遭車輛撞擊，導致嚴重骨盆骨折合併腹內出血及雙下肢癱瘓、左側氣胸、右側脛骨骨折等傷害。案經陳女提出告訴，士林地檢署依刑法過失致重傷害罪起訴。

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士林地院審理後認為，王男未遵守交通安全規範禮讓行人優先通過，對道路交通安全所生危害非微，依道路交通管理處罰條例規定加重其刑；王男向到場處理警員坦承肇事，符合自首要件，依刑法規定減輕其刑。

判決指出，王男雖於犯後坦承犯行，但未與陳女達成和解或賠償，考量其就此案事故的過失責任高低、陳女傷勢輕重等一切情狀，日前判處有期徒刑1年2月，可上訴。（編輯：戴光育）1140522

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