澎湖2觀光客疑酒後衝突 1傷重直升機送高雄榮總

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（中央社澎湖縣22日電）2名來自台灣本島的張姓與蔡姓觀光客，今天凌晨在投宿的民宿內，疑酒後起衝突互毆，其中蔡男倒地傷勢嚴重，由救護直升機轉送高雄榮總救治；警方將張男逮捕，調查釐清案情。

澎湖縣消防局在今天凌晨3時40分許，接獲通報在馬公市安宅里一處民宿有緊急救護案件，馬公分局也在獲報後，立即派遣警力前往處理，並前往醫院瞭解案情。

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警方調查指出，張姓與蔡姓2男性遊客，是朋友關係，相約到澎湖觀光旅遊看花火，並投宿在馬公安宅一民宿，2人昨晚在民宿飲酒聊天，直至今天凌晨，2人疑因酒後一言不合起爭執互毆，蔡男不慎倒地頭部撞及地面陷昏迷，由於聲響驚動其他民眾，報警處理。

蔡男傷勢嚴重，陷入昏迷，消防局送往三總澎湖分院後，再由救護直升機送至高雄榮總救治；至於動手的張男，警方當場逮捕，帶回分局調查釐清案情。（編輯：陳仁華）1140522