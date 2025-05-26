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謝宜容貪污案開庭哽咽認罪 委任律師求緩刑[影]

2025/5/26 13:16（5/26 14:23 更新）
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（中央社記者趙敏雅新北26日電）勞發署北分署前分署長謝宜容涉貪污案遭起訴，新北地院今天召開準備程序庭，謝宜容在庭上拭淚，哽咽認罪。其委任律師主張，謝宜容在偵查中自白等情狀，請求緩刑。

根據起訴書，勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容於民國112、113年擔任勞發署北分署長期間，涉嫌於2件採購案中洩密、圖利特定廠商，使廠商先後獲得新台幣25萬餘元、17萬餘元不法利益。另外，謝宜容涉侵占價值2萬餘元禮盒，新北地檢署4月依洩密、貪污治罪條例侵占公用暨公有財物、圖利等罪嫌起訴。

檢方除起訴謝宜容，另將劉姓、簡姓、郭姓3名北分署人員依洩密、圖利等罪起訴。經營實際承作廠商的林姓兄弟、出借投標資格的徐姓業者，則依違反政府採購法等罪嫌起訴。

另方面，謝宜容涉職場霸凌，被告發涉犯過失致死罪，檢方表示，公務員輕生與謝宜容領導管理方式沒有法律上因果關係，因此予以不起訴處分。

新北地院上午召開準備程序庭，謝宜容與3名公務員同時出庭應訊，4人都認罪，期間謝宜容不斷啜泣。另外，廠商林姓兄弟、徐姓業者也均在庭上認罪。

其中，謝宜容的律師主張，謝宜容在偵查中自白，繳回犯罪所得，可減刑1次，另外，犯罪所得財物在5萬元以下，可再減1次。律師也引用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」，希望法官判處緩刑。法官諭知辯論庭為8月11日。

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謝宜容與委任律師談話後步出法院，面對媒體詢問為什麼哭了20分鐘，謝宜容回應，「我對不起大家，謝謝大家，大家辛苦了」。她的委任律師在一旁補充，下屬跟她一起成為被告，她覺得很難過，這件事是因她而起，她是主官，本來就要一肩扛起。

有記者提問是否已跟輕生公務員的家屬見面，謝宜容未回應，律師則說目前還沒有，再聯絡看看用什麼適當方式接觸家屬。記者追問謝宜容是否透過鏡頭跟家屬道歉，她低頭向輕生公務員及家屬致歉，並說「他們痛失愛子這件事情，對不起」。（編輯：方沛清）1140526

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勞發署北分署前分署長謝宜容（中）涉貪污案遭起訴。（中央社檔案照片）
勞發署北分署前分署長謝宜容（中）涉貪污案遭起訴。（中央社檔案照片）
勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉貪污案遭起訴，新北地院26日召開準備程序庭，謝宜容哽咽認罪，庭後步出法院接受媒體訪問。中央社記者趙敏雅攝 114年5月26日
勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容涉貪污案遭起訴，新北地院26日召開準備程序庭，謝宜容哽咽認罪，庭後步出法院接受媒體訪問。中央社記者趙敏雅攝 114年5月26日
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謝宜容
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