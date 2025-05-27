桃園警受理詐騙案卻詐被害人未遂 二審判2年3月

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（中央社記者謝幸恩台北27日電）前桃園八德警分局大安派出所林姓警員因欠債需錢孔急，涉嫌在受理詐騙案件時詐騙被害人150萬元未遂。一審判刑3年7月，經上訴，二審高院改判刑2年3月，可上訴。

台灣高等法院今天公布的判決指出，林姓警員於民國112年10月16日服務期間，受理洪姓女子遭詐騙新台幣752萬元案，因自身債務問題而向洪女佯稱再付150萬元即可取回遭詐騙款項。洪女要把錢交給林姓警員前，撥打165專線詢問，才發現受騙。

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一審桃園地方法院認為，林姓警員多次催促洪女籌款，案發後還指導洪女應對，企圖妨礙調查，損害警察公信與社會秩序，依貪污治罪條例的公務員利用職務上之機會詐取財物未遂罪，判處林姓警員有期徒刑3年7月，褫奪公權3年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，林姓警員與洪女和解、犯後自白，且未取得款項，應依貪污治罪條例規定減輕其刑，日前撤銷原判，改判處有期徒刑2年3月，褫奪公權2年，全案可上訴。（編輯：蕭博文）1140527