豐原私立托嬰涉虐童8/1停辦 20人尚未轉托市府協助

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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中豐原區一家私立托嬰中心發生幼童遭施虐案，市府裁罰業者及托育人員共新台幣129萬，並勒令托嬰中心自8月1日起停辦；市府今天表示，仍有20名幼童尚未轉託，會協助後續作業。

台中市政府社會局長廖靜芝今天接受媒體聯訪時表示，涉案托嬰中心8月1日起遭勒令停辦，中心原收托55人，其中35人因先前保育員離職，社會局已啟動機制完成轉託；目前還有20名幼童，後續也會協助家長轉托。

針對案件重罰，廖靜芝說，市府已啟動比中央更嚴格的稽查與訓練制度，但似乎無法遏止托育員不適宜的動作，因此市府一定要重罰，讓大眾知道不應以粗魯與情緒失控狀況對待孩子；其中，陳姓托育人員不只粗暴對待1名幼童，而是對數名孩子，因此加重處罰。

廖靜芝提到，調查托嬰中心疑似施虐案件，中央有一定規定，豐原這個案件，經社會局稽查發現不是只有1個孩子受害，因此立即啟動調查，把其他涉案托育員也揪出來。

廖靜芝呼籲，托育人員是專業人員，應負起通報責任，當看到其他托育員有不適當動作，當場就要制止並通報，若不作為或延遲通報，都會依法開罰。

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這起虐童事件，在台灣民眾黨台中市議員陳清龍接獲家長投訴後召開記者會被揭露，家長發現女童返家後出現異常狀況，調閱托育中心監視畫面，發現其中1名托育人員常對幼童用力拖拉、搖晃，行為涉及虐童。社會局介入調查，並約訪家長及相關人等釐清調查。

全案經市府調查後，確認有14名孩童受害，26日公布裁罰業者及托育人員共新台幣129萬元，並勒令托嬰中心自8月1日起停辦。（編輯：陳仁華）1140527