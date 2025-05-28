8旬翁騎車疑闖紅燈喪命 台西警加強取締交通違規

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（中央社記者姜宜菁雲林縣28日電）雲林縣158縣道15日發生汽車與機車擦撞車禍，8旬騎士送醫搶救無效，警方初判疑因闖紅燈釀禍，自即日起加強取締酒駕、闖紅燈、超速、逆向行駛、未停讓行人等重大交通違規。

台西警分局今天表示，縣道158線東勢段15日下午5時許發生機車與汽車擦撞車禍，8旬的機車騎士送醫搶救，仍不治身亡，雙方無酒駕。初步研判8旬老翁疑因闖紅燈釀禍，為了防制交通事故，避免車禍傷亡憾事，近期針對轄內易肇事路段，加強取締。

警方說，取締項目有酒駕、闖紅燈、超速、逆向行駛、未停讓行人等重大交通違規，並在縣道153線、158線等上下班期間車流量大、車速快、易發生交通事故路段，增加移動式測速照相，取締超速違規。

而11處移動測速照相執法地點，分別在台61線四湖段南下237.3K；台78線東向、西向5K；雲1線3K；雲3線3K；153線南下3.2K、北上3.3K及8.5K、雲113線1.2K、雲158線東向9.5K、台17線91.5K等11處。

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警方提醒，機車闖紅燈處新台幣1800元至2700元、小型車處2700到4000元、大型車處3600到5400元罰鍰。另未停讓行人處1200到6000元罰鍰，未停讓視覺功能障礙的行人提高到2400元至7200元罰鍰。

警方強調，規劃移動測速照相勤務及加強取締重大交通違規，並非以執法取締為目的，而是希望能藉由執法導正駕駛遵守交通規則，並透過公布移動測速照相路段，提醒用路人減速慢行，防止交通事故發生，減少民眾傷亡及財產損失，期許用路人「人人守規則，安全不打折」。（編輯：李淑華）1140528