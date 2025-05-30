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台灣男子在韓拍攝國情院大樓 警方以現行犯逮捕
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男行走國道路肩再穿越車道 遭3車連撞送醫不治

2025/5/30 10:04（5/30 10:26 更新）
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謝姓男子29日晚間不明原因行走於國道1號北向212公里員林路段路肩，穿越車道時接連遭3輛車撞擊倒地，送醫不治。（國道警察提供）中央社記者鄭維真傳真 114年5月30日
謝姓男子29日晚間不明原因行走於國道1號北向212公里員林路段路肩，穿越車道時接連遭3輛車撞擊倒地，送醫不治。（國道警察提供）中央社記者鄭維真傳真 114年5月30日
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（中央社記者鄭維真彰化30日電）謝姓男子昨天晚間不明原因行走於國道1號北向212公里員林路段路肩，穿越車道時接連遭3輛車撞擊倒地，送醫不治，肇事經過及肇因研判待警方持續釐清。

接獲通報後派員前往救援的彰化縣消防局今天表示，人員抵達現場後，看見男子倒臥內側車道車旁，有多處開放性骨折，意識模糊，立即送醫。

衛生福利部彰化醫院說，男子到院時已休克昏迷，隨即無生命徵象，經急救30分鐘仍不治。

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根據內政部警政署國道公路警察局第三公路警察大隊初步了解，男子穿越車道時遭1輛行駛內側車道自小客車擦撞摔倒，隨後被1輛自小客車輾過，再遭1輛自小客車撞擊。

第三公路警察大隊表示，用路人須注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖；依道路交通管理處罰條例，行人誤闖國道可處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。（編輯：李明宗）1140530

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