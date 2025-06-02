幣想科技涉勾結詐團洗錢17億 刑事局查獲12嫌

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）虛擬貨幣交易平台幣想科技涉嫌勾結詐團協助洗錢，警方查出幕後主嫌為天道盟正義會軍師施姓男子，已知近千人受害、總財損約17億元。刑事局今天表示，已查獲施男等12嫌送辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第二大隊大隊長李泱輯表示，因應去年11月30日生效的洗錢防制法新制，警方針對未申請虛擬資產業務（VASP）登記的非法個人幣商及幣商工作室加強查緝，發現有非法幣商已轉向加盟合法申請VASP的業者。

刑事局進一步發現，自去年1月起至今年4月，全國有近千名與幣想公司相關的被害人遭詐欺集團詐騙，總金額高達新台幣17億元，經檢具事證後報請士林地檢署指揮偵辦。

警方調查，幣想公司表面為虛擬貨幣交易平台，實際已淪為詐欺集團洗錢工具，詐騙集團指示被害人前往幣想門市購買虛擬貨幣，幣想再將收到的詐款洗錢至海外。

刑事局蒐證完備後，今年4月24日至幣想全國45處門市據點及7處住處同步搜索，拘提負責人施男等7人，並通知共犯羅男等3人到案；警方緊接著於5月14日再度行動，拘提負責幣想資訊業務的蔡男和蘇男2人。

警方指出，歷次行動總計查扣逾64.7萬顆USDT（泰達幣）、現金6049萬餘元、法拉利跑車、瑪莎拉蒂休旅車等贓證物，並於搜索現場即時攔阻詐欺被害人15人、攔阻金額282萬餘元。

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警方詢後將施男等12嫌依涉犯詐欺罪、洗錢罪、組織犯罪防制條例等罪移送士檢偵辦，其中施男、楊男和王男遭收押，其餘9嫌分別以10萬至50萬元不等金額交保。

刑事局呼籲，於幣想門市購幣的民眾計有4000餘人，若有民眾遭詐騙而前往幣想公司實體門市購買虛擬貨幣，請儘速前往鄰近派出所報案。（編輯：蕭博文）1140602