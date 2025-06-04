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廢麻繩倒濁水溪形似深海閻王 主嫌判1年1月

2025/6/4 18:24（6/4 18:36 更新）
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郭姓男子委託劉姓男子等人非法清運廢棄物，由於曳引車受困河川公地，且有大量巨型麻繩等廢棄物，當天清晨即被人發現並報警。彰化地方法院近日依法判處郭男1年1月有期徒刑。全案可上訴。（警方提供）中央社記者鄭維真傳真 114年6月4日
郭姓男子委託劉姓男子等人非法清運廢棄物，由於曳引車受困河川公地，且有大量巨型麻繩等廢棄物，當天清晨即被人發現並報警。彰化地方法院近日依法判處郭男1年1月有期徒刑。全案可上訴。（警方提供）中央社記者鄭維真傳真 114年6月4日
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（中央社記者鄭維真彰化4日電）郭男委託劉男等人非法清運麻繩等廢棄物，傾倒於彰化二水濁水溪河川公地，巨大麻繩被民眾形容宛如電影神鬼奇航角色深海閻王。彰化地院審結，依廢棄物清理法判郭男1年1月刑期。

根據彰化地方檢察署起訴書，郭姓男子與劉姓男子等6人，均未依廢棄物清理法規定領有廢棄物清除、處理許可文件。郭男於民國112年4月向某公司表示能以新台幣31萬5000元，代為清除麻繩、輪胎等一般事業廢棄物，並委託劉男負責聯繫司機清運事宜。

劉男之後聯絡邵姓男子及高姓男子，分別駕駛曳引車抵達高雄興達港，載運廢棄物一路北上尋找傾倒地點，最後透過鄭姓男子及另一名劉姓男子引導，趁凌晨載到彰化縣二水鄉濁水溪河川公地任意傾倒。

由於曳引車受困河川公地上，且有眾多巨大麻繩等廢棄物，形似反派角色深海閻王，當天清晨即被人發現並報警。

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彰化地方法院判決書指出，郭男曾違反廢棄物清理法被判刑，應知悉任意棄置廢棄物對環境危害，竟為貪圖高額報酬，再與其餘被告共同犯下此案，影響公共安全及衛生，更對生態環境造成破壞。

法官考量被告坦承犯行，且高男、鄭男積極提出廢棄物清理計畫，不過尚未完全將廢棄物清理完畢，並據參與情節輕重等，分別依共同犯廢棄物清理法非法清除、處理廢棄物罪，處郭男1年1月刑期，其餘被告各判6月刑期。全案可上訴。（編輯：蕭博文）1140604

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