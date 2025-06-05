罷免不實連署案 國民黨嘉縣黨部副主委等9人遭約談

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（中央社記者姜宜菁嘉義市5日電）嘉義地檢偵辦民進黨立委陳冠廷罷免案不實連署案，專案小組今天到國民黨嘉縣黨部執行搜索，帶回國姓副主委等9人；檢方表示，國姓副主委等人疑涉偽造文書，全案待釐清。

嘉義地檢署4月曾傳喚陳冠廷罷免案徐姓領銜人等人，檢方複訊後請回，檢方今天上午指揮專案小組到國民黨嘉縣黨部搜索，查扣文件、電腦及手機等證物，帶回國姓副主委、楊姓書記長與志工等9人。

嘉義地檢署表示，陳冠廷罷免案出現連署造假、死亡連署，根據相關事證懷疑國姓副主委等人涉偽造文書，因此今天執行搜索，釐清案情。

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國民黨嘉義縣黨部發聲明，已請律師在現場陪同並了解情況，全力保障職工權益不受迫害；同時也呼籲檢調單位，搜索行為侵害人民權益甚鉅，切勿濫用公權力試圖讓社會噤聲，製造寒蟬效應。

徐姓領銜人今年2月接受媒體訪問時說，自己曾擔任過國民黨黃復興黨部常委，之前有黨部人士打電話請他當陳冠廷罷免案領銜人，他電話中未同意，收到中選會通知才知道以他為名提議罷免，喊冤自己與妻子都遭冒名。（編輯：陳仁華）1140605