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罷免不實連署案 國民黨嘉縣黨部副主委等9人遭約談

2025/6/5 22:01（6/5 22:31 更新）
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嘉義檢方持續偵辦民主進步黨籍立法委員陳冠廷罷免案疑涉不實連署，專案小組5日搜索中國國民黨嘉義縣黨部，查扣文件、電腦及手機等證物，帶回多人。中央社記者蔡智明攝 114年6月5日
嘉義檢方持續偵辦民主進步黨籍立法委員陳冠廷罷免案疑涉不實連署，專案小組5日搜索中國國民黨嘉義縣黨部，查扣文件、電腦及手機等證物，帶回多人。中央社記者蔡智明攝 114年6月5日
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（中央社記者姜宜菁嘉義市5日電）嘉義地檢偵辦民進黨立委陳冠廷罷免案不實連署案，專案小組今天到國民黨嘉縣黨部執行搜索，帶回國姓副主委等9人；檢方表示，國姓副主委等人疑涉偽造文書，全案待釐清。

嘉義地檢署4月曾傳喚陳冠廷罷免案徐姓領銜人等人，檢方複訊後請回，檢方今天上午指揮專案小組到國民黨嘉縣黨部搜索，查扣文件、電腦及手機等證物，帶回國姓副主委、楊姓書記長與志工等9人。

嘉義地檢署表示，陳冠廷罷免案出現連署造假、死亡連署，根據相關事證懷疑國姓副主委等人涉偽造文書，因此今天執行搜索，釐清案情。

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國民黨嘉義縣黨部發聲明，已請律師在現場陪同並了解情況，全力保障職工權益不受迫害；同時也呼籲檢調單位，搜索行為侵害人民權益甚鉅，切勿濫用公權力試圖讓社會噤聲，製造寒蟬效應。

徐姓領銜人今年2月接受媒體訪問時說，自己曾擔任過國民黨黃復興黨部常委，之前有黨部人士打電話請他當陳冠廷罷免案領銜人，他電話中未同意，收到中選會通知才知道以他為名提議罷免，喊冤自己與妻子都遭冒名。（編輯：陳仁華）1140605

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